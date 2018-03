Vlaamse trams in rand rond Brussel: nog niet voor morgen

Tegen 2020 moet De Lijn normaal gezien drie nieuwe tramlijnen openen in de Vlaamse rand rond Brussel, maar de deadline zal zeker niet gehaald worden. Het is niet duidelijk tegen wanneer de eerste trams zullen rijden. Oorzaak van de vertraging: communautair getouwtrek. De trams rijden naar de luchthaven, Vlaanderen en Brussel ruziën al jaren over het luchthavendossier. Daarom wil Brussel de trams van De Lijn geen groen licht geven, schrijft De Tijd en is bevestigd aan onze redactie.