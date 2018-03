Voetbalfans gaan op boevenjacht in Grobbendonk

Niet getwijfeld

"Het zit in de aard van het beestje", lacht de gepensioneerde politieagent. "Zondagavond rond 20 uur belde mijn zoon. Dat hij inbrekers in huis had aangetroffen, en dat ze net waren gaan lopen." Raoul trommelde meteen enkele mensen van de club op om de dieven te zoeken. "We vertrokken met enkele auto's naar mij thuis. Per toeval troffen we de dieven onderweg al aan."

Dieven erg verrast

Raoul en co konden 2 daders tegenhouden. "Zij waren natuurlijk erg verrast, plots stond er een heel voetbalteam rond hen." Samen met de politie en het lokale BIN-netwerken werden even later ook de andere dieven gearresteerd. "Gelukkig maar, want ze hadden een flinke buit mee."

Een vat voor de helden

Raoul blijft met gemengde gevoelens achter na zijn avontuur. "Ook al hebben we de dieven kunnen vangen, het blijft natuurlijk een nare ervaring. Heel ons huis ligt overhoop, en ook mijn vrouw en zoon zijn flink geschrokken."

Toch staat er een klein feestje op de planning. "De voorzitter van de club heeft een vat beloofd, en ook ik zal iets voorzien. Als je meteen zoveel mensen mee krijgt, dan moet je iets terugdoen hé!"