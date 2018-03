Waarom Toyota stopt met dieselwagens en de rest wellicht (nog) niet volgt

De beslissing van Toyota heeft geen al te grote impact op de autobouwer zelf. “De verkoop in ons land bestaat voor meer dan de helft uit hybride voertuigen, benzine 40 procent”, zegt Aurélie Gerth van Toyota Belgium aan VRT NWS. “Dieselvoertuigen zijn goed voor minder dan 10 procent van de voertuigen die we verkopen.” De meeste van die tien procent zijn overigens bestelwagens, pick-ups en zware terreinvoertuigen. Voertuigen die ze ook na dit jaar nog in dieselvorm zullen aanbieden.

Dieselvoertuigen zijn niet zo populair op de Aziatische markt. Ook die andere Japanse autobouwer, Honda, heeft weinig diesels in de stal. Dieselmotoren ontwikkelen kost overigens handenvol geld. Zeker nu de Europese normen voor diesels steeds strenger worden. Gezien de lage verkoop en de hoge kosten is het voor Toyota eigenlijk niet meer interessant om een gamma personenwagens in diesel te voorzien.

Wat doen de andere autobouwers?

Gaan nu de andere autobouwers volgen? Wellicht niet in eerste instantie, verwacht Maarten Matienko van mobiliteitsorganisatie VAB. “De grote dieselmerken zijn de Duitse en de Franse autofabrikanten”, zegt hij aan VRT NWS. “Ik verwacht niet onmiddellijk dat die zullen stoppen met de productie van dieselvoertuigen. Al zal het aandeel van de diesel wel verder blijven zakken.”

Bij Renault nemen ze bijvoorbeeld nog geen afscheid van diesel, maar is het besef gegroeid om ook op andere brandstoffen in te zetten. "In de toekomst gaat het meer benzine, hybride of zelfs volledig elektrisch worden", zegt Thierry Bollore, de topman van Renault aan Reuters op het Autosalon van Genève, dat momenteel loopt. Matthias Mueller, de topman van de Duitse autobouwer Volkswagen, lijkt alvast Matienko gelijk te geven. Zijn bedrijf is niet van plan om diesel te laten vallen. In Genève vertrouwde hij Reuters toe dat hij wel “ongerust” is over de dieselwagens, maar rotsvast overtuigd is van “een revival van de diesel”. Lees verder onder de video

Een reden daarvoor is volgens experts dat er nauwelijks alternatieven zijn voor een zeer populair segment van de markt: de SUV’s, de sportievere terreinwagens. Die SUV’s zijn groot en zwaar, en rijden daarom in veel gevallen op diesel. “Dieselmotoren hebben daar de kracht voor. Benzinemotoren verbruiken voor dat type auto veel meer brandstof en zijn daardoor (ook in uitstoot) erg duur”, zegt Matienko. Hij ziet op korte termijn niet onmiddellijk een technologie opduiken die de diesel bij de SUV’s kan vervangen. Bij Toyota blijven ze overigens ook in de toekomst diesels in dit segment maken, al bieden ze voor sommige SUV-modellen ook hybride-versies aan. Lees verder onder de video

Diesel op retour

Toch is de beslissing van Toyota om geen personenwagens met diesel meer te verkopen ook niet niets. “De Japanse autobouwer is een van de grootste autofabrikanten ter wereld”, zegt Hendrik Van Landeghem, hoogleraar industrieel beheer (UGent) aan VRT NWS. “Een dergelijke beslissing heeft zeker bij de consument een impact die misschien in de toekomst een ander soort auto zal overwegen. Het is een trend van deze tijd.” De verkoopcijfers geven het aan: diesel is op zijn retour. Al gaat dat niet van vandaag op morgen. Volgens sectorfederatie Febiac zijn nog steeds 4 op de 10 nieuw verkochte auto's in ons land een dieselwagen. Vooral het onderscheid tussen privé- en bedrijfswagens is groot. Amper 1 op de 5 nieuwe auto's gekocht door een particulier rijdt op diesel. Bij de bedrijfswagens is dat wel nog steeds de ruime meerderheid.

