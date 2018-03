Wat je wil weten over jodiumtabletten

De jodiumtabletten of kaliumjodidetabletten kunnen ons beschermen tegen de radioactieve straling na een kernramp. Door stabiel (d.w.z. niet-radioactief) jodium in te nemen, wordt verhinderd dat de schildklier de radio-isotopen van jodium, die zich in de radioactieve wolk bevinden, opneemt. Op die manier kan schildklierkanker voorkomen worden.

Wie moet ze nemen?

De schildklier van volwassenen neemt radioactief jodium trager op, maar ook zij lopen gevaar als de stralingsdosis hoog is. Wie tussen de 18 en de 40 jaar is, neemt dus ook beter preventief jodiumtabletten als er een kernramp gebeurt.

De jodiumtabletten zijn vooral bedoeld voor kinderen, jongeren tot 18 en zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. De schildklier van jonge mensen en ongeboren kinderen kan nog heel veel jodium opnemen. Deze groepen lopen dus het meeste gevaar bij een kernramp. Na het ongeval in Tsjernobyl in 1986, waarbij geen stabiel jodium werd uitgedeeld, zijn er veel schildklierkankers vastgesteld bij kinderen en jongeren.

Wie moet er uitkijken met jodiumtabletten?

Wie ouder dan 40 is, gaat beter eerst even langs bij de huisarts. Die kan nagaan of er geen sprake is van een ongedetecteerde schildklierziekte. Oudere mensen zijn daar vatbaarder voor. Voor patiënten met een te hard werkende schildklier als gevolg van de ziekte van Graves kunnen hoge dosissen van niet-radioactief jodium gevaarlijk zijn.

Wanneer moet je het tablet innemen?

Een jodiumtablet neem je het best zo snel mogelijk in. Begrijp: zo snel mogelijk nadat er nucleair alarm is afgekondigd. Hoe verder je van de stralingsbron verwijderd bent, hoe meer tijd je in principe hebt. Want hoe langer het duurt vooraleer de radioactieve wolk je bereikt.

Loop je aan de kust minder gevaar?

Er wordt weleens gezegd dat kustbewoners minder tekort aan jodium hebben dan de rest van het land. Hoeven zij dan geen jodiumtabletten te slikken als er zich een kernramp voordoet? Zeker wél volgens dokter Lodewijk Van Bladel van de nucleaire toezichthouder FANC.

"Twintig jaar geleden was er inderdaad een jodiumtekort in de voeding van de Belgen, waar de mensen in de kustgemeenten er minder last van hadden. Dat komt doordat er aan zee meer jodium voorkomt in de bodem en dus in de groenten die daar geteeld worden en ook een beetje in de zeelucht."

"Maar de overheid heeft systematisch jodium toegevoegd aan het zout waar de bakkers brood mee bakken en daardoor is er geen probleem meer. En de kustbewoners eten allang niet meer alleen zelfgekweekte groenten. Het verschil in opname van jodium door de voeding is tegenwoordig dan ook verwaarloosbaar. Dus ja, ook wie aan de kust woont, zal zijn voordeel doen met jodiumtabletten als er zich een kernramp zou voordoen."