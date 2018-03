Wat was er voor de Big Bang?

Tijdens een interview met collega-kosmoloog Neil Degrass Tyson deed Hawking een opmerkelijke uitspraak. Hij vindt dat we vòòr de Oerknal gerust mogen spreken van "imaginaire tijd". “Imaginaire tijd is een mathematisch concept, en is dus niet gelijk aan ‘denkbeeldige’ tijd”, zegt astrofysicus Leen Decin van de KU Leuven. Dit idee is niet nieuw, en zit onder meer vervat in een theorie gepubliceerd door Stephen Hawking and James Hartle in 1983.

Tijd als ruimtedimensie

"Wij weten dat er drie ruimtedimensies zijn en één tijdsdimensie", gaat Decin verder. "Maar wat was er vòòr de Oerknal? Volgens de speciale relativiteitstheorie zijn tijd en ruimte met elkaar verbonden. Met andere woorden. Voor het ontstaan van het heelal bestond het concept tijd, zoals we die nu kennen, niet."

Wat doe je dan? "Dan moet je een aantal aannames doen", zegt Decin. Eentje daarvan is gebaseerd op een eeuwenoude theorie van Euclides. Die zegt dat u tijd, de vierde dimensie dus, moet behandelen als een ruimtedimensie. Tijd wordt dan "imaginaire tijd". Hoe dit wiskundig in zijn werk gaat, is ingewikkeld. In de relativiteitstheorie wordt ‘tijd’ dan vermenigvuldigd met het imaginair getal "i". Daarom wordt er gesproken over "imaginaire tijd".

We weten heel weinig over het ontstaan van ons heelal Professor Leen Decin

Imaginaire tijd