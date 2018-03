Zoveel dieren werden er afgelopen jaar geslacht in ons land

In ons land zijn vorig jaar in totaal 313,4 miljoen dieren geslacht. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, de statistiekdienst van de FOD Economie. De overgrote meerderheid zijn kippen: 300,5 miljoen stuks, 2 procent minder dan in 2016. Er werden ook 920.000 runderen geslacht (+1 procent) en 10,95 miljoen varkens (-2 procent). De Vlaming eet minder vlees dan vroeger, maar de markt blijft vrij stabiel. Een groot deel van het vlees is bestemd voor de export. Zo gaat maar liefst 60 procent van het varkensvlees naar het buitenland.