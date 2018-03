Üzümcü: "Er is meer betrokkenheid nodig van de internationale gemeenschap om oorlogsmisdadigers te berechten"

Directeur-generaal van het OPCW, Ahmet Üzümcü, was op bezoek in ons land. Üzümcü had in Brussel een overleg met minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) en minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA).



Üzümcü sprak na het overleg de pers toe en vroeg meer betrokkenheid van de internationale gemeenschap om hun onderzoek te steunen en oorlogsmisdadigers te kunnen berechten.



“Diegene die verantwoordelijk is voor het inzetten van chemische wapen in Syrië of elders moet terechtstaan. Dat is de taak van de internationale gemeenschap. Onze organisatie heeft onvoldoende mogelijkheden en onvoldoende macht."

Ons land wil op de vraag van Üzümcü ingaan. “Wij proberen mee te onderzoeken, ter plekke, in Syrië, wie verantwoordelijk is”, aldus Reyders.