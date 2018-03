"Telenet krijgt nu de hele keten in handen: distributeur, omroep en productiehuis"

Volgens Steven Rombaut past de overname in een bredere consolidatiegolf in de sector, een paar grote spelers krijgen meer en meer macht in handen. De sector probeert zich zo voor te bereiden op de grote uitdagingen waar hij voor staat. "Ik denk dan aan de reclamemarkt die onder druk staat, de grote adverteerders die almaar meer reclame maken op Facebook bijvoorbeeld en minder op de klassieke tv-zenders. Maar er is ook de streamingmarkt (Netflix en Amazon) die concurrentie vormt voor de zenders. In zo’n veranderende context is het belangrijk om een vuist te kunnen maken en om snel beslissingen te kunnen nemen."

Rombaut verwijst in dat kader naar de beslissing van De Persgroep om concurrent Roularta uit te kopen en 100 procent aandeelhouder te worden van Medialaan, het bedrijf boven de zenders VTM, Q2 en Q-music. Beide bedrijven, Medialaan en De Persgroep, worden op dit moment volledig in elkaar geïntegreerd. Die consolidatie betekent dat een paar spelers veel macht en invloed hebben. "Telenet krijgt nu de hele keten in handen: het is nu én distributeur én omroep én productiehuis. En het heeft van die drie alle aandelen in handen." Die concentratie levert Telenet ook kritiek op. Als distributeur moet het namelijk alle zenders gelijk behandelen.



"Inkomstenmodel van klassieke media staat onder druk"

"Je moet dit zien in een bredere context", zegt onderzoeker Olivier Braet. "Het inkomstenmodel van de klassieke broadcastmedia (de tv-zenders) - vooral reclame-inkomsten zijn dat - komt steeds meer onder druk te staan omdat mensen uitgesteld kijken en de reclame doorspoelen. En ook de opkomst van spelers als Netflix en Amazon zet veel druk." "Door deze overname haalt Telenet de exclusieve controle over een broadcaster in huis", zegt Braet. Hij ziet verschillende voordelen voor het telecombedrijf. Zo zijn er alvast een aantal zenders waar ze niet mee hoeven te onderhandelen over licentiekosten en de toelating om series te hergebruiken op andere platformen. Dat is een bron van inkomsten waar de tv-zenders nu meer op inzetten om het verlies aan reclame-inkomsten te compenseren. "Ze gaan ook meer data kunnen capteren van hun kijkers, om bijvoorbeeld gerichte suggesties te doen. En die data en profielgegevens kunnen ze gebruiken naar de adverteerders toe, zodat die gerichter kunnen adverteren."

Voor het aanbod is de overname wellicht een goede zaak, zegt Braet. "Ik denk dat Telenet gaat investeren in aantrekkelijke kwaliteitsseries zodat ze aan klantenbinding kunnen doen." Hij ziet nu in de nabije toekomst een grotere concurrentiestrijd opkomen tussen Telenet en De Persgroep (Medialaan).