"Zenuwgas werd gebruikt in moordpoging op Russische ex-spion Skripal in Engeland"

Zondagnamiddag werden Sergej Skripal en zijn dochter Julia bewusteloos aangetroffen op een bank in een winkelcentrum in de Engelse stad Salisbury. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn in levensgevaar. Ook de politieman die hen de eerste zorgen toediende, is zwaar ziek opgenomen.

Volgens Mark Rowley, het hoofd van de Counter Terrorisme Policing, hebben wetenschappers nu ontdekt dat het gaat om een moordpoging met gebruik van een soort zenuwgas. Over welk gas het gaat, is niet meegedeeld. Het winkelcentrum is intussen afgesloten en allerlei experten onderzoeken de zaak. De politie vraagt ook getuigen om zich te melden.