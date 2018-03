Aartsbisschop Oscar Romero wordt heilig verklaard

Aartsbisschop Oscar Romero zal heilig verklaard worden. Dat heeft paus Franciscus verklaard. De aartsbisschop uit El Salvador, is een icoon van de Rooms-Katholieke Kerk in Latijns-Amerika.

Romero werd doodgeschoten op 24 maart 1980 door een rechts doodseskader, toen hij de mis opdroeg in een ziekenhuiskapel in de hoofdstad San Salvador.

El Salvador verkeerde in volle burgeroorlog wanneer Romero werd vermoord. In die tijd was er een verbod op vrije meningsuiting en samenscholing. Maar Romero verzamelde toch mensen in kerken en sprak ongecensureerd over de repressie van de armen en het onkiese gedrag van de machthebbers. Romero wist dat hij door het verkondigen van zijn standpunten zijn leven in gevaar bracht, omdat hij het leger en de rijke elites dwarszat. Maar hij vond het zijn plicht om door te gaan. Romero geldt als een martelaar van de katholieke kerk.

De aartsbisschop kreeg anderhalve maand voor zijn dood een eredoctoraat van de KULeuven. Romero werd in 2015 zalig verklaard. Toch heeft het tot vandaag geduurd om Romero heilig te kunnen verklaren. Paus Franciscus, zelf een Latijns-Amerikaan, heeft daar nu voor gezorgd.

