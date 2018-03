Al een week geen vuilnisophaling in regio Wetteren-Dendermonde

Het sociaal overleg bij afvalophaler Verko lijkt muurvast te zitten. Het personeel staakt er nu al een week. Alles begon met onmin over een ploegbaas die werknemers zou pesten of intimideren. Er is al verschillende keren overleg geweest om het probleem op te lossen, maar voorlopig zonder resultaat. Het enige gevolg is dat de huisvuilophaling al een week erg verstoord is. In heel wat gemeenten waar Verko het vuil ophaalt, is er nu al een week geen vuilniswagen gepasseerd. Elders is er af en toe ophaling geweest omdat sommige personeelsleden wel nog wilden werken. Maar, vanmorgen zijn ook zij niet uitgereden. Inwoners van Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Laarne, Kalken, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen die vandaag hun vuilniszak voor de deur zetten zijn er dus aan voor de moeite. Ook heel wat recyclageparken zijn gesloten of hebben aangepast openingsuren.