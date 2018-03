Alexandra Limage is Vrouwelijke Ondernemer van het Jaar

De WOMED Award (Women in Enterprise and Development) is een initiatief van de kmo-organisatie Unizo en Markant, een netwerk van 25.000 ondernemende vrouwen en wordt jaarlijks toegekend aan een verdienstelijke zakenvrouw.

Dit jaar ging de trofee naar Alexandra Limage, de CEO van Sprint Transport uit Houthalen-Helchteren. De jury looft Limage voor het doorzettingsvermogen waarmee ze haar bedrijf heeft uitgebouwd tot wat het vandaag is en om haar authenticiteit en open managementstijl. Ze haalde het van de andere genomineerden Marjola Maes van Degels Metal uit Ieper en Marina Doggen van Gutami Solar uit Beringen.



Limage begon in 1999 als administratief medewerkster en chauffeur te werken bij het bedrijf. Toen dat in 2008 failliet ging, nam ze het bedrijf over en werd ze zaakvoerder. Vandaag is Sprint Transport een kmo met 37 medewerkers en 26 voertuigen.

De bekroning als "belofte" was voor Lotte Mertens die in haar Atelier Lotte Mertens originele textielontwerpen realiseert en ze zelf produceert. Het atelier ligt in Kessel-Lo, een deelgemeente van Leuven.