In de driedelige documentairereeks "Amazones" gaat reporter Phara de Aguirre op zoek naar vrouwen die de wapens opnemen. In Colombia zoekt Phara vrouwelijke rebellen op van het linkse Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Zij hebben de wapens neergelegd na een vredesakkoord met de overheid. Nu blikken ze samen met Phara terug op 50 jaar guerrillastrijd en bereiden zich voor op een reïntegratie in de samenleving.