19 nieuwe Barbie-poppen geïnspireerd op vrouwelijke pioniers: wie zijn deze vrouwen én wat deden ze?

With 86% of US moms worried about the type of role models their daughters are exposed to, we are committed to shining a light on empowering female role models in an effort to inspire more girls.



Join us by sharing your role models using #MoreRoleModels. #IWD2018 pic.twitter.com/FnEuBsDh23 — Barbie (@Barbie) March 6, 2018

1. Amelia Earhart

Earhart is de eerste Amerikaanse pilote die in 1935 solo de Atlantische Oceaan overvloog, in 1928 stak ze de oceaan al eens over als passagier.

2. Frida Kahlo

Kahlo is de Mexicaanse kunstenares, rebel en activiste die een verbluffende bijdrage leverde aan het symbolisme en het surrealisme.

3. Chloe Kim

De Amerikaanse snowboardster Chloe Kim won op de Winterspelen van vorige maand de gouden plak op de halfpipe. Met haar 17 jaar is ze de jongste goudenmedaillewinnares ooit op een olympisch onderdeel in de sneeuw.



4. Patty Jenkins

Jenkins is de scenariste en regisseuse achter de Hollywoodkaskraker "Wonderwoman" met Gal Gadot als ongenaakbare superheldin. Jenkins werkt momenteel aan een sequel.



5. Katherine Johnson

De natuurkundige Johnson is een krak in de elektronische astronavigatie. Ze werkte bij ruimtevaartorganisatie NASA en berekende onder meer de vlucht van Apollo 11 naar de maan in 1969. Een vlucht met trouwens enkel een mannelijke bemanning.



6. Ibtihaj Muhammed

Muhammed is de eerste Amerikaanse atlete die tijdens haar olympische wedstrijden sabelschermen een hoofddoek droeg. Ze wilde aantonen dat ook moslimvrouwen kunnen in uitblinken in sport. In Rio veroverde ze brons.

7. Ashley Graham

Graham is het bekendste plus-sizemodel, ofwel een model met een maatje meer. Ze riep vorig jaar het lingeriemerk Victoria's Secret op ludieke wijze op het matje, omdat ze niet op de catwalk mocht lopen: Graham deelde een foto op Instagram in lingerie én met de typische Victoria's Secret-vleugels aan.

8. Nicola Adams

Adams wordt "bokser Barbie". De Britse is de eerste vrouw die boksgoud pakte op de Olympische Spelen in Londen (2012). Vier jaar later verlengde ze haar titel bij de vlieggewichten (48-51 kg). Een unicum.

9. Martyna Wojciechowska

Wojciechowska is een Poolse schrijfster, avonturierster en journaliste. Ze is acht jaar lang hoofdredactrice geweest bij National Geographic en slaagde erin de "Seven summits" te beklimmen, dat zijn de hoogste bergen van elk continent.

10. Ava DuVernay

DuVernay is een manusje-van-alles in de filmindustrie: ze is regisseuse, producer, distributeur en promotor. Ze werd in 2014 de eerste zwarte vrouw die een Golden Globe-nominatie kreeg voor de film "Selma". Voor de Oscars dit jaar was ze genomineerd met "13th" in de categorie Beste Documentaire.



11. Misty Copeland

Copeland danste zich de geschiedenis in. Ze is de eerste Afrikaans-Amerikaanse vrouw die het schopte tot prima ballerina bij het Amerikaans Ballet Gezelschap. Ze neemt geen blad voor de mond als het over racisme gaat in de balletwereld. Aan Copeland werd ooit gevraagd "haar make-up aan te passen om beter bij de rest te passen".



12. Sara Gama

Gama is een voetbalster met Congolese roots die bij de Italiaanse top speelt. Momenteel voert ze het elftal bij Juventus aan.

13. Xiatong Guan

Xiaotong Guan is een ronkende naam in Azië. Ze is een Chinese filantrope en actrice die haar carrière begon op de leeftijd van 4. Ze wordt wel eens de "dochter van de Chinese natie" genoemd.



14. Yuan Yuan Tan

Yuan Yuan Tan is prima ballerina bij het Balletgezelschap van San Francisco en doet ook gastoptredens bij het Balletgezelschap van Hongkong. Ze wordt de "beste Chinese ballerina van haar generatie" genoemd. En de superlatieven blijven niet uit: "Onze nationale trots", kopt de China Daily, "Een van de heldinnen van Azië" merkt Time-magazine op.

15. Leyla Piedayesh

Piedayesh werd geboren in Teheran (Iran) en richtte het modelabel Lala Berlin op. Ze liet er haar job als redactrice bij MTV voor staan, en begon dus te... breien. "Nochtans niet mijn grootste sterkte", vertelde ze destijds. Maar Piedayesh liet zich erg goed omringen en haar wolcollecties hangen nu gewoon in de dressings van de wereldsterren.

16. Gabby Douglas

Douglas is de eerste Afrikaans-Amerikaanse turnster die op de Spelen van 2012 in de individuele meerkamp het goud binnenhaalde. Douglas' weg naar de top was lang: ze werd geboren met een bloedziekte, leefde als kind in armoede, maar kreeg de steun van haar moeder om turnlessen te volgen. Vorig jaar getuigde ze nog dat ze een van de tientallen slachtoffers is van sportdokter Larry Nasser. Nasser werd veroordeeld tot 175 cel voor seksueel misbruik.



17. Hélène Darroze

Darroze is de enige Franse naam in het gezelschap. Ze is een topchef met drie restaurants in Londen en Parijs, en twee prestigieuze Michelin-sterren op haar palmares. In 2015 kreeg ze de titel van "de beste vrouwelijke chef-kok ter wereld". "Ik ben geboren in een pan", grapte ze ooit in een interview. Ze combineert haar veeleisende job met een gezin met twee adoptiedochters.

18. Bindi Irwin

18 is ze, de Australische Bindi Irwin. Met haar passie voor de natuur en wilde dieren is ze een internationaal bekroonde natuurbeschermer. Ze bracht al boeken uit en acteerde in tv-series en films. Down Under is ze een heuse ster en rolmodel voor jongeren. Haar vader is de bekende bioloog Steve Irwin die in 2006 stierf na een aanval van een pijlstaartrog.

19. Hui Ruoqi

"Sneller, hoger, sterker", het is het motto van volleybalspeelster Hui Ruoqi. Ze behoort tot de absolute volleybaltop en won twee jaar geleden nog goud op de Spelen. Hui Ruoqi (27) kondigde vorige maand haar pensioen aan. Ze wil zich meer engageren en wil daarbij graag sport in onherbergzame gebieden toegankelijk maken. "Sport kan sociale problemen oplossen", stelt ze.