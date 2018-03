Bekend, berucht en gehuld in een waas van criminaliteit: wie zijn de Hells Angels?

Hells Angels – voluit de Hells Angels Motorcycle Club – bestaat al decennialang en vindt zijn wortels sinds 1948 in de Amerikaanse staat Californië. Over de oorsprong van de naam bestaan verschillende theorieën: hij zou gebaseerd zijn op de gelijknamige film van Howard Hughes of op een bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog.

De motorbende kent zijn roots dus wel in de Verenigde Staten, maar verspreidt zich algauw internationaal – met vele duizenden leden is het een van de bekendste, maar ook beruchtste motorbendes. Hun motto is veelzeggend: "Loved by many, hated by some, feared by all". Volgens hun eigen website is de motorbende vandaag verspreid over 56 landen in 5 continenten. De Belgische afdeling wordt op 15 juli 1997 opgericht. Momenteel telt ons land zeven chapters – of lokale afdelingen (zie kaart). Daarnaast zijn er ook nog enkele supportersclubs.

Motorbende of criminele organisatie?

Is het een motorbende of een criminele organisatie? Internationaal onderzoek toonde aan dat 70 procent van de leden van motorbendes al strafbare feiten pleegde – een cijfer dat ook opgaat voor ons land. "Het zijn niet de gewone huisvaders die op zondag een ritje willen maken, die rondlopen bij zulke motorbendes", benadrukt Cedric Stuyck, sectiehoofd van de dienst georganiseerde misdaad van het parket van Limburg in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Hun kernactiviteiten zijn crimineel. Men kan daar niet zomaar aankloppen en zeggen: "Ik wil Hells Angel of Outlaw worden". Er heerst een cultuur van criminaliteit. Als men bepaalde zeer gewelddadige misdaden pleegt, krijgen leden een onderscheiding."

Feit is dat de Hells Angels zowel internationaal als nationaal gehuld zijn in een waas van criminaliteit: drugs, prostitutie, afpersing, wapenarsenalen, schietpartijen, vechtpartijen, brandstichtingen, moorden… Bij de Hells Angels is het zelfs zo dat je niet kan opklimmen zonder bepaalde misdaden te plegen. Op hun motorvest staat ook een sticker per misdaad. Ook de nazi-symbolen die teruggevonden werden bij de huiszoekingen gisteren zijn typerend: hun Amerikaanse protocol luidt immers dat ze geen gekleurde mensen toelaten. Lees verder onder de foto.

Het wapenarsenaal dat aangetroffen werd bij de huiszoekingen gisteren is niet min.

Niet de enige beruchte motorbende in ons land

De Hells Angels zijn niet de enige internationale, criminele motorbende in ons land. Allesbehalve zelfs. De motorbendes in kaart brengen is evenwel geen sinecure. Volgens informatie van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zijn de motorbendes in opmars. Waar er in 2009 nog "maar" vier waren, zijn er vandaag de dag zeven, elk met hun eigen afdelingen – of chapters - verspreid over het ganse land. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Brecht Vermeulen opvroeg. Elk chapter bestaat uit minstens zes leden, die officieren genoemd worden. Die kunnen aangevuld worden met full members, prospects en hangarounds (de laatste twee zitten in een soort stageperiode).

En die zeven bendes zijn niet van de minste: Hells Angels (7 chapters) en Outlaws (15 chapters) zijn de bekendste, maar ook Bandidos (3 chapters), Blue Angels (8 chapters), Satudarah (9 chapters), No Surrender (3 chapters) en Immortal (4 chapters) hebben zich intussen stevig op ons grondgebied gevestigd. Naar schatting zijn er zo’n 500 à 550 bendeleden in heel België. Limburg spant de kroon met alles samen 20 chapters - alle grote motorbendes zitten daar. De reden daarvoor? De connectie tussen de drie landen: Nederland, Duitsland en België.

Hieronder ziet u een kaart met de verschillende clubhuizen van de motorbendes. Niet van alle clubhuizen zijn de exacte locaties gekend.

Veel motorbendes, veel spanningen

Al die motorbendes samen op één grondgebied, dat vraagt om problemen. De afgelopen jaren is het dan ook tot verschillende gewelddadige confrontaties gekomen: van vecht- en schietpartijen over brandstichtingen en raids tot moorden.

Een – voorlopig - triest hoogtepunt in de strijd tussen de motorbendes vond plaats op 20 mei 2011. Twee leden en een sympathisant van de Outlaws werden vermoord teruggevonden op een industrieterrein in Maasmechelen. Doodgeschoten. Het onderzoek wees al snel in de richting van drie verdachten van rivaliserende motorbende Hells Angels. Uiteindelijk stond er maar één terecht voor de rechtbank: hij werd veroordeeld tot 30 jaar cel voor doodslag. Draconische veiligheidsmaatregelen, een videogetuigenis vanop een onbekende en beschermde locatie en een volledig nieuwe identiteit voor een van de kroongetuigen: het proces toonde vooral hoe serieus we de rivaliteit tussen de bendes moeten nemen.