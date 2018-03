Belgische octrooiaanvragen dalen licht in 2017 na recordjaar 2016

In totaal kreeg het EOB vorig jaar 165.590 Europese octrooiaanvragen, een stijging met 3,9 procent in vergelijking met 2016 en een nieuw record. Koploper blijft de VS met 42.300 aanvragen, gevolgd door Duitsland (25.490) en Japan (21.712). Met 8.330 octrooiaanvragen (+16,6 procent) dringt China voor het eerst de top vijf binnen, ten nadele van Zwitserland.

Met 2.155 octrooiaanvragen bezet België de 13e plaats. Een lichte daling na het recordjaar 2016, maar nog steeds meer dan in 2015 (2.041) en het op één na hoogste aantal van de voorbije tien jaar. In 2016 liet België nog de sterkste toename (+7 procent) optekenen van de belangrijkste Europese economieën, aldus het rapport.

Het aantal octrooiaanvragen in België steeg het sterkst in de optica (+39,1 procent) en de medische technologie (+31,5 procent). Chemiebedrijf Solvay was met 355 octrooiaanvragen de meest actieve Belgische aanvrager, gevolgd door het Leuvense onderzoekscentrum voor micro-elektronica en nanotechnologie IMEC (191), Umicore (79) en Melexis (53). Nog in de top tien staan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (5e met 45 aanvragen) en de Universiteit Gent (7e met 40 aanvragen) en de KU Leuven (10e met 35 aanvragen).

Vlaanderen tekent voor 64,2 procent van alle Belgische octrooiaanvragen, gevolgd door Wallonië (19,6 procent) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (16,2 procent).

Voor het eerst in de geschiedenis voert een Chinees bedrijf - Huawei - de bedrijvenlijst aan met 2.398 octrooiaanvragen. Siemens (2.220) is van de zesde naar de tweede plaats geklommen. Daarna volgen LG, Samsung en Qualcomm. In de top tien staan vier bedrijven uit Europa, drie uit de VS, twee uit Zuid-Korea en één uit China.