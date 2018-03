Biotechbedrijf Ablynx vervangt staaldraadproducent Bekaert in de Bel-20 van de Brusselse beurs

De wijziging gaat in op 19 maart, bij de periodieke herschikking van de samenstelling van de Bel-20. Die groepeert de 20 belangrijkste noteringen op de Brusselse beurs en is dus het uithangbord van de Belgische economie.

Het aandeel van Bekaert had in november vorig jaar een klap gekregen na problemen met duurdere grondstoffen en de verkoop van zaagdraad in China. Volgens Euronext Brussel is het een logische beslissing omdat de beurskapitalisatie van Bekaert geslonken was tot de 24e plaats op de beurs. Die kapitallisatie samen met het aantal vrij verhandelbare aandelen zijn de belangrijkste criteria voor selectie van een aandeel in de Bel-20.

Het is wel vreemd dat Bekaert nu vervangen wordt door Ablynx dat een overnamebod aanvaard heeft van de Franse farmagroep Sanofi. Volgens de Brusselse beurs is dat bod nog niet gerealiseerd en werd er dus nog geen rekening mee gehouden bij de aanpassing van de index. Een mogelijkheid zou zijn dat Sanofi nadien een notering krijgt in Brussel naast die in Parijs, zoals energiegroep Engie dat deed na de overname van Electrabel.