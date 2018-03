Björk staat op het Sint-Pietersplein in Gent op 11 juli

Björk zal naast klassiekers, zoals "It's oh so quiet", ook haar negende studioalbum "Utopia" brengen. Haar nieuwste werk is een ode aan de liefde en het leven geworden, en dat na "Vulnicura" waarop ze haar scheiding probeerde te verwerken.



Het concert deze zomer in Gent is Björks enige optreden in de Benelux dit jaar. Op het Sint-Pietersplein traden eerder grote namen als Prince, Ennio Morricone en Leonard Cohen op.