Bracke stelt MSK-directeur voor het blok: morgen moet bewijs over experts op tafel liggen   

Hebben de internationale kunstexperts Magdalena Dabrowski en Noemi Smolik meegewerkt aan het vooronderzoek naar de omstreden collectie Russische kunst van de familie Toporovski die een poos in het MSK in Gent was te zien en die de kunst- en museumwereld in binnen- en buitenland nu al maanden in de ban houdt? Het antwoord op die vraag is niet duidelijk. Aan de cultuurcommissie van de stad Gent verklaarde directeur De Zegher van het MSK maandagavond met zoveel woorden dat Dabrowski en Smolik hun medewerking hebben verleend (zie video onder). "Die experts waren zo enthousiast dat ze een tentoonstelling wilden organiseren", zei ze. "Ik heb daar conceptteksten van en kan alle documenten ter beschikking stellen."

In De Standaard laten Dabrowski en Smolik vandaag een heel ander geluid horen. Ze zeggen dat De Zegher hen nooit om hun expertise heeft gevraagd. Sterker nog: ze beweren dat ze haar hebben afgeraden om de Toporovski-collectie tentoon te stellen omdat ze vermoedden dat die niet (helemaal) authentiek was. "Ongelooflijk dat iemand zulke foute gegevens de wereld instuurt", citeert de krant Dabrowski over de uitspraken van De Zegher.

Kaarten op tafel

Voor Siegfried Bracke (N-VA) is de maat vol. Als voorzitter van de cultuurcommissie van de stad Gent eist hij vandaag dat de De Zegher uiterlijk morgenochtend de documenten aan het stadsbestuur overmaakt die bewijzen dat Dabrowski en Smolik aan het vooronderzoek hebben meegewerkt, zoals ze beweert.

Dienstmededeling. Heb als voorzitter van de Gentse Cultuurcommissie gevraagd dat de beloofde documenten over het gevoerde vooronderzoek binnen 24 uur op tafel komen. #Gent #MSK #Toporovski pic.twitter.com/NQEf2ioFOU — Siegfried Bracke (@sthbracke) March 7, 2018

"Alle fracties in de Gentse gemeenteraad hebben maandag gezegd dat dit moet stoppen", zegt Bracke aan VRT NWS (zie video onder). "Nu blijkt dat het doorgaat en dat kan niet de bedoeling zijn. Als blijkt dat mevrouw De Zegher niet helemaal de waarheid heeft gezegd, dan is dat een probleem voor ons museum. Ik laat het aan de verantwoordelijke schepen over om in deze een beslissing te nemen."

