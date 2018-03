Brengen verkiezingen in Sierra Leone verandering?

1. Sierra Leone heeft zijn portie pech wel gehad.

In augustus regende het zó lang zó hard in Sierra Leone dat een heuvel in de hoofdstad het plots begaf. De aarde ging aan het schuiven en een gigantische stroom modder sleurde honderden huizen mee. Er vielen meer dan duizend doden. Velen van de nabestaanden en mensen die hun huis verloren, hebben nog altijd geen hulp gezien. (Hieronder kunt u de reportage die we daar in oktober over maakten herbekijken.)

Twee jaar daarvoor, in 2015, was Sierra Leone één van de drie West-Afrikaanse landen waar het Ebola-virus zich razendsnel verspreidde. Er vielen meer dan 4.000 doden. De economie kreeg rake klappen. De regering pakte de crisis slecht aan. Er verdween 11 miljoen euro aan donorgeld. Het Rode Kruis zag 3 miljoen euro in mist opgaan. Hoogstwaarschijnlijk verduisterd. Het lijkt logisch dat de regeringspartij hiervoor zal worden afgestraft. Bovenop die twee rampen is er een torenhoge jeugdwerkloosheid en waren er talrijke corruptieschandalen.

2. Hoe groot is de invloed van de Chinezen?

Een president in Sierra Leone mag maar 2 ambtstermijnen aanblijven en voor president Koroma is de tijd van gaan nu gekomen. Hij heeft wel hoogstpersoonlijk een opvolger aangeduid: Samura Kamara. Die krijgt de steun van China. De Chinezen in het land voerden openlijk campagne voor Kamara, iets wat je elders in Afrika zelden ziet. De invloed en aanwezigheid van China in Sierra Leone is de laatste tien jaar dan ook enorm toegenomen. De Chinezen haalden de belangrijkste ijzererts-concessies binnen, bouwden wegen en werden de belangrijkste invoerder van vis en hout uit Sierra Leone. Een Chinees bedrijf bouwde ook het gloednieuwe hoofdkwartier van de regeringspartij. Vele Sierra Leoners zijn de Chinezen erg dankbaar. Het is afwachten hoe groot hun invloed op deze stembusgang zal zijn.

3. Etnisch stemmen of op een partijprogramma?