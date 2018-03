De indrukwekkende internationale carrière van museumdirecteur Catherine de Zegher

De lijst van tentoonstellingen die Catherine de Zegher cureerde is indrukwekkend. In 2010 was zij de curator van “On Line. Drawing Through the Twentieth Century” in het Museum of Modern Art in New York. Ze was ook tien jaar directeur en curator van The Drawing Center in New York.

Daarna was ze directeur tentoonstellingen en publicaties van de Art Gallery of Ontario in Toronto, Canada. Op de Biënnale van Venetië was ze in 1997 curator van het Belgische paviljoen, en in 2013 van het Australische paviljoen. Ze was ook co-directeur van de 18e Biënnale van Sydney in 2012, en een jaar later cureerde ze de 5e Biënnale van Moskou.