N-VA: "Open of gesloten zitting over Laurent? Als het resultaat er maar is."

Prins Laurent was afgelopen zomer in legeruniform aanwezig op een receptie in de Chinese ambassade. Hij had hier geen toestemming voor, terwijl dat volgens de regering wel nodig was. Daarop besliste de regering om eenmalig 15 procent van z'n dotatie in te houden. Het gaat om 45.000 euro.

De beslissing moet nog goedgekeurd worden door het parlement, maar de advocaat van Laurent wil dat het parlement eerst naar hen luistert voor een beslissing te nemen.

Zal die verdediging van Laurent openbaar zijn, of achter gesloten deuren plaatsvinden? Dat is de vraag. Laurent zelf wil een publieke verdediging. Volgens z'n advocaat zullen parlementsleden dan "onafhankelijker" zijn.

"Onze partij heeft zich in die discussie wat afzijdig gehouden, omdat wij daar - ik zal het zo zeggen- niet moeilijk over willen doen, als het resultaat er maar is", zegt De Roover.