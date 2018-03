Derde vrouw dient een klacht in tegen Tariq Ramadan

Het gaat om een Franse moslimvrouw tussen veertig en vijftig jaar oud. Zij zegt dat ze tussen 2013 en 2014 in Frankrijk, Brussel en Londen meerdere keren verkracht is geweest door Ramadan. Ze zou bijzonder gewelddadige en vernederende seksuele daden hebben ondergaan tijdens tientallen rendez-vous in die periode. Dat gebeurde meestal in hotels in de marge van de succesvolle conferenties die de 55-jarige islamoloog hield.

De vrouw zegt tevergeefs geprobeerd te hebben uit de greep van Ramadan te ontsnappen, maar hij bleef haar maar bedreigen, zegt een bron dicht bij het dossier.