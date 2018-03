EU speelt bal terug naar Trump: Commissie dreigt met importheffingen op Amerikaanse producten

Protectionisme

Het was de Zweedse EU-Commissaris Cecilia Malström die het nieuws bekendmaakte tijdens een persconferentie. Ze omschreef het plan van Trump als "een protectionistische maatregel vermomd als een veiligheidsmaatregel". Trump catalogeerde de maatregel immers onder het mom "national security".



Malström ontkende niet dat er een probleem is in de globale staalsector. "Het eigenlijke probleem is overcapaciteit en het teveel aan subsidies voor de staalsector in sommige landen. Om dat probleem aan te pakken is internationale samenwerking nodig. Protectionisme is niet het juiste antwoord en in een handelsoorlog verliest iedereen."



De Zweedse Commissaris stak haar verbazing over de maatregel niet onder stoelen of banken. "We hebben hier grote twijfels bij. Wij zien niet in hoe de EU een gevaar zou vormen. Deze maatregel zou bovendien vooral de bondgenoten van de VS treffen. Dit is beschadigend voor de internationale relaties."