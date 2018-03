Gatz over Telenet: "We moeten waakzaam zijn, maar het is niet slecht dat krachten samengevoegd worden"

De minister is niet verrast door het nieuws. "Het was al een paar keer aangekondigd. Het was te verwachten dat een distributeur op een gegeven moment meer zender zou gaan worden. Dat stelt nieuwe uitdagingen, maar daar wordt in de nieuwe Europese richtlijnen ook een stuk rekening mee gehouden."

"We zullen nu eerst moeten zien of de mededingingsautoriteit de overname zal goedkeuren, of dat men er bepaalde voorwaarden aan zal verbinden", zegt Gatz, die niet over monopolisering spreekt maar over integratie.

"Voor de kijker verandert er weinig"

"Ik kan me niet uitspreken over wat Telenet nu juist gaat doen en wat er wel of niet achter een betaalmuur zal zitten. Maar ik denk niet dat Telenet zal "kannibaliseren" op Vier en alles eerst zelf achter de betaalmuur zal aanbieden. Dat lijkt me niet meteen een duurzaam businessmodel, dus ik denk dat er voor de kijker minder zal veranderen dan we denken."

"We moeten waakzaam blijven. Die consolidatie (de machtsconcentratie bij een paar grote spelers, red.) is niet onschuldig, maar tegelijk is het ook nodig om het hoofd te kunnen bieden aan wat er internationaal gebeurt. Bij ons zijn dat grote concentraties, maar tegenover Google of Facebook zijn dat kleine groepen. Het is niet slecht dat die krachten samengevoegd worden."