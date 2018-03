Gevangenis Hasselt blijft kampen met grondslapers

Het is niet de eerste keer dat de minister vragen krijgt over het probleem. Vorige week nog moest hij toegeven dat 76 gedetineerden geen eigen bed hadden in de gevangenis van Hasselt.

In een week tijd is er dus een oplossing gevonden voor 20 mensen, maar Kamerlid Annick Lambrecht vindt dat het allemaal veel te traag gaat. "Dit leidt tot gevaarlijke situaties voor de cipiers. Het is moeilijk werken voor hen, je kunt mensen moeilijk rustig krijgen als ze met zovelen opgestapeld liggen in een cel. En ook voor de gedetineerden is dit geen goede zaak. Hoe gaan ze uit de gevangenis komen als ze nog geen recht hebben op een bed om op te slapen."

Minister Geens belooft beterschap. Er zullen nog bijkomende stapelbedden worden aangekocht en een aantal gedetineerden zal overgeplaatst worden naar andere gevangenissen. Maar volgens Annick Lambrecht kampen ook andere gevangenissen met plaatstekort of zijn er te weinig cipiers. Ze wil de minister opnieuw interpelleren over vijf weken. Tegen die tijd moet volgens minister Geens het beddentekort opgelost zijn.