Antwerpen deelt gratis treintickets uit om meer studenten aan te trekken

In Antwerpen studeren 48.000 studenten en het is daarmee de tweede grootste studentenstad van Vlaanderen, na Gent. De stad wil die plaats graag behouden of zelfs nummer één worden.

"Studeren is één ding en heel belangrijk voor ons," zegt Dirk Delechambre van de stad Antwerpen, "maar studenten willen ook graag tijd door brengen in een stad waar het aangenaam is om te studeren."

Scholieren van het vijfde of zesde middelbaar kunnen een gratis ticket aanvragen via de website www.studereninantwerpen.be. Wie op Instagram nog foto’s of een filmpje post met #studereninantwerpen maakt ook nog kans op een echt VIP-studentenweekend in Antwerpen.