Griepepidemie breidt zich nog uit, vooral kinderen getroffen

"We gaan van ongeveer 600 naar 700 per 100.000 inwoners die een huisarts raadplegen met griepverschijnselen. Dit keer zijn er dus vooral veel zieke kinderen bij gekomen. De cijfers voor volwassenen en ouderen bleven relatief stabiel.

Vandaag heeft het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) de nieuwe griepcijfers vrijgegeven. Door de nieuwe toename is de griepepidemie nu erger dan vorig jaar en het jaar daarvoor op het piekmoment. Toch is dit niet uitzonderlijk, zegt hoogleraar epidemiologie Marc Van Ranst, die het heeft over "een stevige epidemie".

Op dit moment is het einde van de epidemie zeker nog niet in zicht

Wat wel opvalt, is dat de piek zo laat valt. "Normaal zitten we rond week 15 op 0, terwijl we nu op week 9 nog zo hoog zitten." Zoals ook bleek uit de kerstvakantie, is een schoolvakantie goed tegen de verspreiding van de griep. De krokusvakantie heeft ervoor gezorgd dat de piek wat is afgevlakt tot een breder plateau.

Wanneer de epidemie voorbij zal zijn, is moeilijk te zeggen, aldus Van Ranst: "We zien dat de ziekenhuizen nog behoorlijk vol liggen met grieppatiënten. Pas wanneer dat omlaag gaat, kunnen we weer gerust zijn dat het einde in zicht is. Op dit moment is het einde zeker nog niet in zicht."