Oscarwinnaar Guillermo del Toro komt naar Brussel

Del Toro wordt gezien als een meester in het horror- en fantasygenre. Zijn eerste bekende wapenfeit was "Hellboy", daarna volgde het vervreemdende "Pan's labyrinth", en later ook nog kaskrakersucces "Pacific rim". Meest recent maakte hij "The shape of water", waarvoor hij vier oscars kreeg, waaronder die voor beste film en beste regisseur: