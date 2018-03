Gustavus Leclercq (106) is nieuwe oudste man van België

Gustavus Leclercq (geboren in 1911) is afkomstig uit Gent. Hij woonde van zijn 3e tot zijn 18e in een weeshuis en bleef daarna lange tijd in Gent wonen. Maar hij maar verhuisde in de loop der jaren naar De Haan, aan zee.

Leclercq heeft een geheim recept om zo oud te worden, zegt zijn mantelzorgster, Nora De Vilder: "Elke dag een haring en fruit met yoghurt. En af en toe eens wat rauwe ham. En 's middags eet hij ook goed, 's avonds iets minder. Het is een mooie man ook, hij heeft nog geen enkele rimpel." Leclercq overwinterde ook jarenlang in Benidorm. "De zon deed hem deugd, maar op een bepaald moment ging het niet meer om te vliegen."

De oudste vrouw van België is op dit moment Madeleine Dullier (110). Zij werd geboren in Mellet op 30 april 1907 en verblijft momenteel in een rusthuis in Courcelles.