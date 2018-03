Helft van klachten over stalking geklasseerd zonder gevolg

Het aantal aangiftes van stalking of belaging daalt al enkele jaren na mekaar. In 2012 waren er nog meer dan 22.000 aangiftes, in 2016, de meest recente cijfers, waren dat er ongeveer 17.600. Van die klachten werden er in 2016 meer dan 9.000 geseponeerd, dat betekent dat het parket het dossier afsluit zonder gevolg. Een veroordeling volgt er dan dus niet.

Helft klachten niets mee gedaan?

Meer dan de helft van de klachten die niet uitmonden in een veroordeling, dat lijkt veel, maar Anne Groenen van de Hogeschool UC Leuven Limburg doet onderzoek naar stalking en ze nuanceert: “52 procent seponeringen is eigenlijk niet veel. Een paar jaar geleden lag dat percentage ook nog veel hoger, rond de 70 procent”. Groenen vindt niet dat politie en parket te laks omgaan met klachten over stalking: “We zien dat het aantal seponeringen sterk gedaald is en dat toont toch aan dat politie en parket stalking prioritair opvolgen. Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers vooral willen dat de belaging stopt zodat ze verder kunnen met hun leven. We zien ook dat wanneer de politie een stalker verhoort, die vaak stopt met zijn gedrag. Het is dus met andere woorden niet altijd nodig dat er een veroordeling volgt”.

Onvoldoende bewijs