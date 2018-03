12 arrestaties, groot wapenarsenaal, kogelvrije vesten en logo's van de politie bij inval Hells Angels

De politie viel gisterenavond massaal binnen in de clubhuizen in Rekem en Genk van motorbende Hells Angels. Ook op 16 andere plaatsen vonden huiszoekingen plaats, in het kader van een onderzoek. Vandaag heeft het federaal parket meer uitleg gegeven op een persconferentie.

In totaal werden 12 mensen opgepakt. 5 van hen zijn intussen ook aangehouden. Zij zijn tussen 37 en 52 jaar oud, zo maakte het federale parket vanavond bekend. 3 verdachten zijn weer vrijgelaten. Over het lot van de 4 anderen wordt later beslist. Het wapenarsenaal dat aangetroffen werd is enorm: een vijftigtal wapens werd in beslag genomen, waaronder een raketlanceerder, 8 vuurwapens en 800 patronen. Er werden ook kogelvrije vesten en logo's van de politie aangetroffen. Daarnaast werd ook beslag gelegd op 3 kilo speed, een hoeveelheid hasj en 10.0000 euro cash geld.