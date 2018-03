Hoe reageert de wereld op de plotse dooi tussen Noord- en Zuid-Korea?

President Trump: dankzij mijn inspanningen

"Wie of wat is volgens u verantwoordelijk voor de plotse dooi tussen beide Korea's?", vroeg een Zweedse journalist tijdens een persbriefing in het Witte Huis. "Ik", was het spontane antwoord van president Trump. Volgens Trump is het nu duidelijk dat de strenge sancties werken. Maar hij had ook lof voor de inspanningen van China.

"Het kan alle kanten op nu", zei Trump nog. "Maar de Noord-Koreanen lijken me oprecht." Trumps hoofd van de inlichtingendiensten, Dan Coats, is minder optimistisch: "Ik geloof nooit dat Kim zijn nucleaire wapens wil opgeven", vertelde hij aan de Senaat. "Misschien is dit een doorbraak. Maar ik betwijfel het."

Peking: grijp deze kans

Ook Peking, waar het jaarlijkse Volkscongres aan de gang is, reageert positief. "Grijp deze kans om het Koreaanse schiereiland te ontwapenen", klonk het bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Onderhandelingen zijn de enige uitweg" en "China is bereid om hierin zijn rol te spelen", voegde de woordvoerder daar nog aan toe.

Japan: onduidelijke bedoelingen

In Japan wordt vooral met argwaan gereageerd. Japans minister van Defensie Onodera zei dat het onduidelijk is wat er achter de verzoeningspogingen zit. "Japan blijft druk uitoefenen op Noord-Korea, samen met onze bondgenoten Zuid-Korea en de Verenigde Staten", zei hij nog. Een diplomaat zei - anoniem - dat Zuid-Korea misschien wel te snel heeft toegehapt op het voorstel van een gewiekste Kim.

Zuid-Korea: te vroeg voor optimisme

Maar ook in Zuid-Korea wordt er nog niet meteen op de tafels gedanst. Officieel zijn beide landen nog altijd in oorlog. "Het is veel te vroeg om optimistisch te zijn", zei president Moon tijdens een lunch in het presidentiële Blue House. En: "We staan nog maar aan de startlijn. Voorlopig zijn er geen plannen om de sancties tegen Noord-Korea te versoepelen. We gaan hen geen cadeaus geven."