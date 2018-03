Is de oplossing voor het mysterie van de bolbliksems een skyrmion, een kluwen magnetische velden rond plasma?

De bizarre, complexe knoop waarvan er sprake is, is een kwantum-object dat een "Shankar skyrmion" genoemd wordt. Het bestaan daarvan werd voor het eerst theoretisch vooropgesteld in 1977, maar tot nu was nog niemand erin geslaagd er in een labo een te fabriceren. Nu is dat natuurkundigen van de Aalto University in Finland en het Amerikaanse Amherst College in Massachusetts wel gelukt, en ze hebben het fenomeen ook kunnen fotograferen.

Een skyrmion is een dicht aaneengesloten groep van cirkelvormige magnetische velden, waarbij elke cirkel elke andere cirkel precies een keer kruist. Men kan het zich voorstellen als een sleutelring, waaraan men een tweede sleutelring hangt. Vervolgens voegt men nog ringen toe, waarbij de nieuwe ring telkens al de andere insluit. De vorm die men dan krijgt, zou eruit zien als de magnetische velden van een skyrmion.

Maar een skyrmion verschilt van de sleutelringen in een belangrijk opzicht: hij is verwrongen. De in elkaar hakende magnetische lijnen draaien zich twee keer in de loop van hun weg, zodat een mini-ruimtescheepje dat een dergelijke lijn zou volgen, in de loop van de baan twee keer rond zijn as zou draaien.