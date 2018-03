Mulder over Campert: "Ik kan me voorstellen dat je op een dag te moe bent om te schrijven"

"Het zat er een beetje aan te komen": zo reageert Jan Mulder vandaag in "De wereld vandaag" op het bericht dat Remco Campert officieel stopt met schrijven. "De vermoeidheid heeft hem nooit parten gespeeld, maar hij is 88. Ik kan me voorstellen dat je op een dag te moe bent om te schrijven."

"Schrijven is zijn leven. Ik weet niet met wie ik meer te doen heb: met de schrijver die moet stoppen met schrijven of met de lezer die moet stoppen met lezen. Ik was dol op zijn stukken, zijn boeken, zijn poëzie. Maar je, het is de tijd. Men debuteert niet meer als 88-jarige, maar men stopt hé." Een paar weken geleden ging het fysiek nog erg slecht met Campert. "Toen had hij een longontsteking. Even vreesden we het ergste. Hij is niet meer Usain Bolt-achtig sterk, maar over het algemeen gaat het goed met hem hoor."

In zijn diepste wezen is hij een dichter, een serieus man