Jan Schodts overleden, pionier van de televisiejournalistiek

Gentenaar Jan Schodts studeerde rechten en pers- en communicatie­wetenschappen (toen een nieuwe richting) in Leuven. Hij was nog maar 24, toen hij begon te werken voor het radionieuws van de BRT. Een paar jaar later stapte hij over naar het televisiejournaal en werd snel een vertrouwd gezicht in de Vlaamse huiskamer, als presentator en verslaggever. Hij maakte ook reportages voor Panorama, en leidde de discussies op zondagochtend in "Ieder zijn waarheid", de voorloper van "De Zevende dag". In 1980 werd hij hoofdredacteur van de "Wereldomroep", en een jaar later ook hoofdredacteur van het televisienieuws. CVP-boegbeeld Leo Tindemans duikt hier net op het goede ogenblik op bij Jan Schodts:

Avonturen bij de commerciële omroepen

Iedereen dacht dat Schodts oud zou worden bij de openbare omroep, maar dat draaide anders uit. Al in 1988, een jaar voor de eigenlijke start, verkaste hij naar VTM, om er de nieuwsdienst uit te bouwen. Hij noemde dat een uitdaging die je maar een keer in je leven krijgt. Bij VTM kon hij rekenen op enkele overstappende BRT-coryfeeën, zoals Danny Huwé, Danny Verstraete en Louis Van Dievel. Het avontuur duurde niet lang, al in 1990 kreeg Schodts zijn ontslag.

In 1994 deed hij nog eens wat hij in 1989 al had volbracht: het opstarten van een nieuwsdienst, nu bij VT4. Hij ontmoette er enkele mensen die hij nog kende van VTM, onder meer Carlo Gepts.

Jan Schodts verscheen opnieuw op het scherm van de VRT, als presentator van het politieke programma door derden, "De Christendemocratische Omroep". Hij begon een eigen bedrijfje voor mediatrainingen en communicatie­advies. Waar hij ook werkte, Jan Schodts was de man met een grote dossierkennis en een gedegen journalistieke aanpak. Dat blijkt ook in onderstaande Panorama-reportage uit 1967 over de haven van Antwerpen.