Jean-Marie Le Pen moet 300.000 euro terugbetalen aan Europees Parlement

Zowel Jean-Marie Le Pen als Bruno Gollnisch zijn lid van de Franse en expliciet eurosceptische partij Front National. Le Pen is Europees Parlementslid sinds 1984. In januari 2016 besliste het Europees Parlement dat Le Pen ten onrechte een bedrag van 320.026, 23 euro aan één van zijn parlementaire medewerkers had betaald. Deze som moet hij nu terugbetalen aan het Europees Parlement.

Gollnish is eveneens Europees Parlementslid, ook van hem werd in 2016 een bedrag van 275.984, 23 euro teruggevraagd om gelijkaardige redenen.

Het was het Europees Parlement dat in eerste instantie de bedragen terugvorderde. Le Pen en Gollnisch legden zich niet zomaar neer bij deze eis en trokken naar het Europees Hof van Justitie. Meer nog: Gollnisch eiste een bijkomende 40.000 euro schadevergoeding wegens laster en eerroof. Het Hof gaf het Europees Parlement gelijk.