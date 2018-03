Kan jij goed een meeuw nadoen? Dan kan je Belgisch kampioen worden

Het idee van het "meeuwenschreeuwen" komt overgewaaid van de Franse kustgemeente Duinkerke. Op zondag 18 maart vindt in De Panne het Belgische kampioenschap plaats. Voor de allereerste keer. De organisatie is in handen van café 'De Gero(c)kten Hoarinck' en past binnen de carnavalsviering van de gemeente De Panne.

Twee categorieën

Op het BK 'meeuwenschreeuwen' kunnen zowel heren als dames een titel binnen halen. Een jury van professionele meeuwengeluidherkenners zal punten geven op het geluid en de inleving van de kandidaten. Iedereen krijgt één kans. Als je je geroepen voelt om deel te nemen, kijk dan op deze Facebookpagina voor meer informatie.