Kans dat vrouwen werken nog steeds kleiner dan voor mannen

Het werkloosheidscijfer voor vrouwen ligt op 6 procent in 2018, ongeveer 0,8 procentpunten hoger dan het cijfer voor mannen. Voor iedere tien mannen met een job zijn slechts zes vrouwen tewerkgesteld.

"Vrouwen hebben nog steeds geen gelijke kansen op de arbeidsmarkt", zegt Deborah Greenfield, IAO Adjunct-directeur-generaal voor Beleid. "Er is nog een lange weg te gaan."

De rijkdom van landen bepaalt in belangrijke mate de verschillen die het rapport aanstipt. Zo zijn de verschillen in werkloosheid relatief klein in de ontwikkelde landen en ligt het werkloosheidscijfer voor vrouwen zelfs lager dan voor mannen in Oost-Europa en Noord-Amerika.

De arbeidsdeelname van vrouwen bereikt stilaan het cijfer voor mannen in veel ontwikkelde landen. De genderkloof in deze landen bedraagt 15,6 procentpunten in 2018 en is het laagst sinds 1990. Ondanks het feit dat de genderkloof diep blijft in een aantal landen - vooral in Zuid-Europa - zal hij naar verwachting kleiner worden tegen 2021.