Karel De Gucht: "Zou niet meteen vergeldingsmaatregelen genomen hebben"

Handelsoorlog met VS? Hugo Paemen (over WTO): "Trump heeft over dat soort dingen speciale opvattingen"

"Het is geen kwestie van nationale veiligheid. Als de Wereld Handels Organisatie (WTO) zich daarover zou moeten uitspreken, dan zou Europa zeker gelijk krijgen", zegt De Gucht. "Zijn motivatie is dus totaal verkeerd, maar het probleem met Trump is dat hij al bij het begin van zijn termijn gezegd heeft dat hij zich het recht voorbehoudt om een uitspraak van de WTO al dan niet te aanvaarden."

Vergelding

"Ik weet ook niet of het de beste reactie was om nu te zeggen: als u dat doet, dan ga ik dat doen. Als ik in de voeten van Europees Commissaris Malström zou hebben gestaan, dan zou ik voorlopig geen maatregelen genomen hebben", zegt De Gucht.

"Wij doen aan vergelding tegen de VS, maar Trump gaat op zijn beurt terug reageren en dan vrees ik dat we terecht komen bij de Europese auto-industrie en bijvoorbeeld een tarief op de uitvoer van Europese wagens. Dat zou ons enorm schaden terwijl de impact van de taksen op staal en aluminium voor Europa niet zo groot is, zeker voor België niet."

"De taks op staal is vooral een probleem voor Canada en Mexico en volgens sommigen gebruikt Trump de taks als hefboom om de twee buurlanden tot toegevingen te dwingen bij een herziening van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord (NAFTA)." besluit De Gucht.