5 redenen waarom Noord-Korea de VS te slim af is

De geplande topontmoeting tussen Noord- en Zuid-Korea en mogelijke gesprekken over kernontwapening lijken een historische doorbraak, maar toch is voorzichtigheid geboden. De Noord-Koreaanse leider is en blijft een meester-strateeg. Hij zou misschien wel eens Donald Trump te slim af kunnen zijn, en dat om deze redenen.

1. Kim Jong-un gooit bal in kamp VS

Het charmeoffensief van Kim Jong-un begon met zijn nieuwjaarstoespraak, dan was er de Noord-Koreaanse deelname aan de Winterspelen, en nu gaat hij nog een stapje verder. Keer op keer toont Kim Jong-un dat hij alleen de touwtjes stevig in handen houdt. Hij bepaalt de agenda. President Trump mag dan wel geloven dat de Noord-Koreanen oprecht zijn en dat ze dankzij zijn dreigementen en strenge sancties bijdraaien, de werkelijkheid is dat Trump aan de zijlijn moet toekijken hoe Kim Jong-un erin slaagt om een wig te drijven tussen de bondgenoten Amerika en Zuid-Korea. Hij is bereid om kernontwapening op tafel te leggen, maar hij wil daarvoor veiligheidsgaranties in ruil. En dat betekent zoveel als het terugtrekken van Amerikaanse soldaten van het Koreaanse schiereiland. Voor de Amerikanen totaal uitgesloten. Het beloven moeilijke gesprekken te worden.

2. Kim Jong-un koopt tijd

Kim Jong-un beseft dat Donald Trump op dit moment geen andere optie heeft dan mee te gaan in gesprekken. Een militaire oplossing zou immers een ramp betekenen. Zowel Zuid-Korea als andere grote spelers zoals China en Rusland zijn hier ook tegen. Uiteindelijk heeft Kim Jong-un bereikt wat hij wou bereiken: dankzij de raket­testen en atoomproeven is zijn land een nucleaire macht geworden. Hij kan nu een pauze inlassen met onderhandelingen en koopt zo dus extra tijd. Daarmee duwt Noord-Korea de huidige president Trump in hetzelfde hoekje als zijn voorganger Obama. Of zoals vader Kim Jong-il deed bij de presidenten Bill Clinton en George W Bush. Die onderhandelingen van weleer sleepten eindeloos aan. Noord-Korea heeft alle beloftes ook gebroken. Trump heeft een extra nadeel: hij heeft momenteel een tekort aan topdiplomaten die zich met Noord-Korea bezighouden. Zijn topadviseur Yun kondigde vorige week zijn ontslag aan, een nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Seoel raakt maar niet benoemd.

3. Kim Jong-un poetst imago op

Kim Jong-un wil een ander gezicht aan de rest van de wereld tonen: niet dat van een onberekenbare gek die elk moment een nucleaire oorlog kan ontketenen, wel dat van een redelijke, rationele leider die een volwassen gesprek wil en kan hebben. Maar dit is een typisch voorbeeld van wat je de accordeonpolitiek van de Kim-dynastie kan noemen. Noord-Koreanen zijn meesters in accordeon spelen. Eerst de spanning opbouwen, zien hoever je kan gaan met allerlei testen, dan op het hoogtepunt weer de accordeon dichtplooien. Weer een toontje lager spelen. Alles wat in het ongewisse laten. Hoop laten afwisselen door ontgoocheling. Noord-Koreaanse leiders passen deze strategie al generaties toe. Maar hierdoor slagen ze er wel in om goede wil te creëren, bijvoorbeeld bij bondgenoot China of de Zuid-Koreanen.

4. Extra sancties worden moeilijker

Een gevolg van deze goede wil kan inhouden dat landen zoals China of Rusland nog minder geneigd zullen zijn om nog extra zware sancties op te leggen aan Noord-Korea, zoals de Amerikanen willen. Want daar is het Noord-Korea uiteindelijk ook om te doen: de druk op de ketel verminderen, de sancties die het land in een wurgreep houden en isoleren weer laten afzwakken. Zo krijgt het land weer ademruimte. Tegelijkertijd verzwakt het zo de Amerikaanse positie.

5. Kim Jong-un zal kernwapens niet opgeven