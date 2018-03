Man die paniek veroorzaakte met valse bomgordel riskeert 2 jaar cel

Op 21 juni 2016 kreeg de politie rond halfzes ’s ochtends een telefoontje van een man die met een bomgordel in de Nieuwstraat liep. Hij verklaarde dat hij was ontvoerd en de dader hem een bomgordel had omgedaan die vanop afstand kon worden geactiveerd. De politie nam geen enkel risico en zette de hele buurt af. DOVO, de ontmijningsdienst van het leger kwam er bij en stelde uiteindelijk vast dat het ging om een valse bomgordel ging die was gevuld met zout en koekjes. De man werd opgepakt, samen de man die hem zou hebben ontvoerd, maar ook dat verhaal bleek niet te kloppen. Het parket en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) lieten toen al weten dat de man met de valse bomgordel bekend was bij de inlichtingendiensten.

"Ik ben de man met het hoedje"

Op het proces vanmorgen werd duidelijk waarom hij al bekend

was. Enkele dagen na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en metrostation Maalbeek had de man de politie opgebeld en verklaard dat hij ‘de man met het hoedje’ was, die op dat moment met man en macht werd opgespoord. “Mijn werk is nog niet klaar”, zei hij. “Ik zorg vandaag voor een gasontploffing op de Mettewielaan in Molenbeek.”

Na zijn telefoontje rukten de hulpdiensten massaal uit naar de Mettewielaan, net als de gasmaatschappij. Het bleek uiteindelijk vals alarm. De man stond ook al bekend bij het parket omdat hij een resem klachten had verzonnen tegen een man die zogezegd geradicaliseerd was en hem wilde ontvoeren om te gaan strijden in Syrië. Die man stelde zich vandaag burgerlijke partij op het proces en eiste een schadevergoeding, net als de politie Brussel Hoofdstad/Elsene.

De beklaagde verscheen als een vrij man voor de rechter, maar werd na afloop van de zitting meteen in de boeien geslagen door de politie. “Hij stond blijkbaar geseind voor verhoor in een ander dossier”, verklaarde zijn advocaat Yannick De Vlaemynck.