Museumdirecteur MSK Gent Catherine de Zegher moet tijdelijk stap opzijzetten

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Kunst en Design, onder meer bevoegd voor het MSK Gent, verzoekt het Gentse stadsbestuur om de aanstelling van museumdirecteur Catherine de Zegher tijdelijk op te schorten. Een definitieve beslissing over haar aanblijven zal er pas komen na een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken bij de bruikleen van een collectie Russische avantgardekunst.

Catherine de Zegher kwam in opspraak toen ze de werken tentoonstelde in het museum, nadat de krant De Standaard aan het licht had gebracht dat werken uit de collectie van het echtpaar Toporovski mogelijk vervalsingen waren. Diverse kunstkenners hadden vragen bij de herkomst en de echtheid van de werken.

Op initiatief van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) werd een expertencommissie samengesteld die zich over de echtheid van de werken moest uitspreken. Maar die stapte al na één dag op, nadat de stad Gent, het museum en de familie Toporovski bijkomende voorwaarden voor dat onderzoek hadden geëist.