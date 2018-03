Open brief aan BBC: "Publiceer alle salarissen en voordelen"

In Groot-Brittannië hebben meer dan 200 medewerkers van de BBC een open brief ondertekend waarin ze de publicatie vragen van alle salarissen en voordelen van alle BBC-personeelsleden.



De medewerkers, waaronder ook verschillende schermgezichten, zoals Victoria Derbyshire, Naga Munchetty en Mariella Frostrup, eisen dat als het bedrijf de loonongelijkheid ernstig wil aanpakken dit een eerste stap is.



"Kom je beloftes na"

De ondertekenaars richten zich in de brief aan de directeur-generaal van de BBC Tony Hall. "Kom je beloftes na en maak van de BBC de meest transparante organisatie als het over betalen gaat." In januari had Hall een vijfpuntenplan voorgesteld waarmee hij de ongelijkheid wil aanpakken. Maar samen met de aankondiging van dat plan maakte de BBC een onderzoek bekend waarin stond dat er "geen bewijs was voor voordelen op basis van gender bij het toekennen van de salarissen".



Het rapport stuitte toen op heel wat verzet. De medewerkers beweren dat de nieuwe strategie van Hall, niets gaat oplossen en dat het management alleen tijd aan het rekken is.

"Tijd voor transparantie"

"Het is tijd voor volledige transparantie over de betalingen bij de BBC", staat in de open brief te lezen. "Transparantie over wat iedereen verdient, over hoe een salaris wordt bepaald, over promoties en aanwerving in alle delen van het bedrijf. Onze beloningsstructuur zal waarschijnlijk afvlakken omdat de zeer hoge salarissen moeilijk te rechtvaardigen zijn. Maar het is de snelste, goedkoopste en eerlijkste manier om deze ongelijke verloning aan te pakken."

Het publiek verdient het om te weten hoe de BBC zijn geld uitgeeft Open brief

Verder staat er te lezen: "De BBC geeft overheidsgeld uit. Het publiek verdient het om te weten hoe dat geld wordt uitgegeven."

BBC-journaliste Carrie Gracie stapte eerder al op

In januari stapte de ervaren BBC-journaliste Carrie Gracie op als China-correspondente nadat duidelijk was geworden dat ze minstens 50 procent minder verdiende dan haar mannelijke collega's in een gelijkaardige positie. Ook zij heeft de brief ondertekend. In oktober liet de BBC al een studie uitvoeren naar de verschillende salarissen. Het onderzoek kwam er na ophef over de best betaalde BBC-sterren in de zomer van 2017. Toen kwam aan het licht dat de 96 topverdieners maar voor een derde uit vrouwen bestond.



Uit het onderzoek bleek dat mannen gemiddeld 9,3 procent meer worden betaald dan vrouwen bij de BBC en dat bijna 500 werknemers mogelijk minder betaald worden dan collega's in een vergelijkbare baan, enkel vanwege hun geslacht. Het rapport concludeerde dat er geen "systematische discriminatie tegen vrouwen was bij de BBC", maar dat de omroep beter moest doen op vlak van gelijke verloning.

Reactie BBC