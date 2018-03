In november 2017 heeft de Hoge Gezondheidsraad een advies geformuleerd over de aanpak van een gokstoornis. De aanbevelingen daarvan zijn eigenlijk niet nieuw en zijn internationaal al lang bekend als de adequate weg om gokproblemen te voorkomen en te beperken. Maar alle bevoegde instanties wijzen elkaar met de vinger.

Dit doet natuurlijk denken aan de discussies in andere domeinen die met verslaving te maken hebben, met name de tabak- en de alcoholindustrie. Ook daar wordt al decennia hevig gestreden tussen diegenen die bezorgd zijn om de volksgezondheid en diegenen die vooral waken over de rendabiliteit van hun sector.

De Kansspelcommissie die op haar website beweert dat “de bescherming van de spelers één van haar belangrijkste taken is” , voegt hier zelf aan toe: “het is namelijk niet enkel de bedoeling om te waken over een rendabele kansspelsector”.

En wat te denken van een Kansspelcommissie die initiatieven neemt om het rookverbod in de casino’s te omzeilen (als ze in een andere ruimte moeten gaan om te roken, komen ze soms niet terug naar de gokmachine)?

Op die manier verwordt ze tot een belangenvereniging. We zien die attitude trouwens ook weerspiegeld in het enthousiasme in haar jaarverslagen over “de groei van de sector” en over het feit dat “de economische crisis geen negatieve weerslag heeft gehad op de inzet van de spelers”.

De Kansspelcommissie is eigenlijk een belangenvereniging van de goksector. Het wordt wel wrang als een commissie die georganiseerd en gesubsidieerd wordt door de overheid “waken over rendabiliteit van de sector” als haar belangrijkste opdracht vermeldt.

Gokverslaving is wél een groot probleem, en begint al op jonge leeftijd. Als economische belangen in conflict komen met de volksgezondheid en het beschermen van de kwetsbare burgers, wint bijna altijd de lobby met het meeste geld. Meestal niet zo helder als in dit geval. De politiek bedient zich doorgaans van andere formuleringen: “we moeten de burger niet betuttelen! Enkel de kleine groep die ermee in de problemen gekomen is, daar kunnen we iets voor organiseren.”

We weten intussen dat die groep helemaal niet zo klein is en dat niet alleen de gokverslaafde schade lijdt, maar ook zijn of haar familie komt mee in de financiële uitzichtloosheid.