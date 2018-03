Laurent voor assisen?

"Kijk," zei prins Laurent andermaal, "die Clementine is dus een over-overgroottante van mij en naar haar is mijn schone villa genoemd. Ik wist dat allemaal niet, ik ben slecht opgevoed, maar dank zij de openbare omroep kan ik nu aan mijn kinderen uitleggen dat ons huizeke niet naar een merk van appelsienen genoemd is. Want dat heeft mijn vrouw onze kadeeën wijsgemaakt."

Raadsman Laurent Arnauts van prins Laurent van België knikte beleefd en ook een beetje verveeld.

"Monseigneur," zei hij op zijn beurt, "kunnen we ter zake komen? We moeten uw verdediging voorbereiden. Het ziet er goed uit."

Nog net niet handenwrijvend legde hij uit dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers op haar tellen zou moeten passen. Een gerenommeerd advocatenkantoor had de Kamer immers ten stelligste aangeraden de prins met zijden handschoenen aan te pakken en kritische volksvertegenwoordigers te weren uit de commissie waarvoor Laurent (de prins) zich zou komen verdedigen. Wat de spoeling dun zou maken.

Maar de gedachten van de Monseigneur waren elders, zoals zo vaak. Laurent de advocaat merkte het en kon een zucht amper bedwingen. Hij had de no cure, no pay- regeling nooit mogen accepteren.

"Ik volg via VRTNWS.BE het assisenproces tegen die moordenaar Hardy," zei de prins out of the blue. In het hoofd van raadsman Laurent gingen allerlei alarmbellen af. "Assisen is het summum, het puikje, het nec plus ultra van de justitie," vervolgde de prins. "Assisen is een relict uit het verleden, een bedreigde diersoort," haastte Laurent de raadsman dat te weerleggen.

"Ik heb er altijd van gedroomd om een assisenproces mee te maken,' droomde de prins luidop voort. "En waarom niet in de hoofdrol? Laat een volksjury over mijn schuld of onschuld oordelen."

Op de wangen van raadsman Laurent had zich een tic nerveux ontwikkeld.

"U begrijpt het niet goed, vrees ik." De raadsman probeerde de angstige trilling in zijn stem te bedwingen.