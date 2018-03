Oudste flessenpost ter wereld ontdekt op strand in Australië

Rozen verwelken, schepen vergaan, maar flessenpost blijft altijd bestaan. Dat bewijst de onwaarschijnlijke vondst van Tonya Illman en Grace Ricciardo. Op 21 januari maken ze een wandeling op het strand even ten noorden van Wedge Island, zo'n 180 kilometer ten noorden van Perth aan de westkust van Australië. Plots merkt Illman een fles op die half onder het zand is bedolven. Wanneer ze die openmaakt en leeggiet, treft ze een vochtig en strak opgerold papiertje aan dat met een touwtje is dichtgebonden. Ze neemt het mee naar huis waar ze het droogt en samen met haar man probeert te ontcijferen.

Western Australian Museum

Tot hun grote verbazing ontwaren ze een Duitse boodschap op het papiertje: "Diese Flasche wurde über Bord geworfen am 12ten Juni 1886" ("Deze fles is op 12 juni 1886 overboord gegooid").

Die woorden gooien ze in een zoekmachine op het internet die al snel een spannend spoor oplevert: de fles is mogelijk door de kapitein van het schip de Paula in zee gegooid als onderdeel van een grootschalig onderzoek dat de Deutsche Seewarte aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw voerde.

In opdracht van die maritieme organisatie gooiden Duitse schepen tussen 1864 en 1933 wereldwijd duizenden flessen in zee, telkens met een boodschap waarop de kapitein coördinaten schreef zoals de datum, de naam en de precieze locatie van het schip en de route die het volgde. Op de achterzijde stond een vriendelijk verzoek aan een eventuele vinder om de boodschap naar het Duits Maritiem Observatorium in Hamburg terug te sturen of af te geven op het dichtstbijzijnde Duitse consulaat. Op die manier hoopte de Deutsche Seewarte meer te weten te komen over oceaanstromingen.

Omdat Illman en haar man vrezen dat het mogelijk om een grap gaat, trekken ze met hun vondst naar het Western Australian Museum dat de artefacten aan een grondig onderzoek onderwerpt. De fles blijkt wel degelijk uit het tweede deel van de 19e eeuw te dateren. Opmerkelijk: op het glas staat het opschrift "Daniel Visser & Zonen / Schiedam" te lezen. Het gaat dus om een van oorsprong Nederlandse fles.



Het papier en de verkleuring blijken dan weer consistent met goedkoop papier uit de 19e eeuw. Maritieme bronnen bevestigen tot slot dat een Duits schip met de naam Paula in 1886 effectief van Cardiff in Wales naar Makassar in Nederlands-Indië voer.

Om helemaal zeker te zijn, steekt het museum vervolgens zijn licht op in archieven in Duitsland. Daar vinden onderzoekers het originele meteorologische logboek van de Paula terug met daarin een notitie van de kapitein die vermeldt dat hij op 12 juni 1886 een fles met een boodschap overboord heeft gegooid. Het handschrift van het logboek en dat van de boodschap die in Australië is gevonden, blijken bovendien identiek.

