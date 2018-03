PANO - België gokparadijs: "Ik probeer te stoppen, maar overal zie je gokreclame"

Ex-gokverslaafde Joeri (37) is ervaringsdeskundige. "Ik was 11 jaar toen ik een eerste keer een kraslotje kocht." En hij is niet alleen. Yannick is 23 en worstelt al jaren met een gokverslaving: "Ik probeer te stoppen maar als je naar een voetbalwedstrijd kijkt, zie je vijf reclamespots voor goksites na elkaar met bonussen tot 250 euro." Gokken is vandaag overal: in de krantenwinkel, in het straatbeeld, op televisie en online.

Alles wijst erop dat het aantal gokverslaafden alleen maar zal toenemen. Psychiater Hendrik Peuskens ziet het aantal aanmeldingen in zijn praktijk stijgen. "Uit recent onderzoek weten we dat 33 procent van de jongeren het laatste jaar gegokt heeft", zegt Dimitri Das, de enige preventiewerker rond gokverslaving in ons land. Een rondvraag in de klas waar Dimitri preventie geeft, bewijst het. Wettelijk mag het pas vanaf 18, maar tieners kennen de weg.