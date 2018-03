Procedure voor thuiswerkalarm aangepast en verduidelijkt

Voortaan zal het KMI vanaf een code oranje wegens risico op gladde wegen in de vooravond, om 17 uur, een thuiswerkalarm afkondigen. De ochtend nadien, om zes uur, wordt dat alarm bevestigd of aangepast. Het KMI zal ook bepalen voor welke provincies het alarm precies geldt en voor hoelang.

De aanpassing aan de procedure komt er na de kritiek op het thuiswerkalarm dat begin februari werd afgekondigd. Toen op donderdag 8 februari het KMI in de late namiddag een code oranje gaf voor de volgende dag, vroeg minister Peeters bij wijze van proef om voorzorgsmaatregelen te nemen en indien mogelijk aan thuis- of telewerk te doen. Maar op 9 februari waren de weersomstandigheden heel wat beter. De zware sneeuwval bleef uit. Toch hadden veel mensen de oproep opgevolgd om van thuis uit te werken goed op. Er stonden nauwelijks files die dag.



Op donderdag 1 maart hield het KMI het op code geel voor de dag daarop, maar op vrijdagochtend verslechterde de weerstoestand. Code geel werd nog bijgesteld naar oranje, maar toen was het al te laat om nog een thuiswerkalarm af te kondigen.

Minister Peeters wil in een volgende fase ook nog met de omroepen afspraken maken om na te gaan hoe ze het thuiswerkalarm in hun weerberichten kunnen ondersteunen. Maar het zijn uiteindelijk de bedrijven die beslissen of er tot thuiswerk wordt overgegaan of niet. Peeters roept hen op om via het arbeidsreglement of een cao een specifieke regeling voor occasioneel telewerk uit te werken bij KMI-code oranje of rood.