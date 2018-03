Aan elke bushalte aan het station in Vilvoorde is er sinds een jaar de peukentegel. Eigenlijk is het geen tegel, maar een roostertje in de grond, netjes gemarkeerd met fluo verf. Een eerste evaluatie wijst uit dat ze goed gebruikt worden. Elke tegel is goed voor honderd peuken per dag. Toch belanden er ook nog veel naast de tegel.